Mersin'de öğrenim yardımı başvuruları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteyi kazanan öğrencilere vereceği öğrenim yardımı başvuruları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversiteyi kazanan öğrencilere verilecek öğrenim yardımı başvuruları, 23 Ağustos'ta başladı. 1 Kasım'da sona erecek olan başvurular için öğrencilerin başvuru yapmadan önce bulundukları ilçelerdeki en yakın Vakıfbank şubesinde kendi adlarına hesap açtırması gerekiyor.

Başvuruların başladığı 23 Ağustos'tan bu yana öğrenim yardımı için 300 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne başvuruda bulundu. Başvurular için ilk aşamada hesap açılması gereken banka Ziraat Bankası olarak duyurulurken, daha sonra Vakıfbank olarak değiştirildi. Ziraat Bankası'na hesap açtırarak başvuru yapan öğrencilerin başvuruları geçerli kabul edilirken, bundan sonra öğrencilerin Vakıfbank'tan kendi adlarına hesap açtırmaları gerekiyor.

Bu sene 8 bin civarı başvuru bekleniyor

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 bin 900 öğrencinin başvuru yaptığı öğrenim yardımına, Mersin'de üniversitelere kayıt yaptıran öğrenci sayısı verileri doğrultusunda, bu yıl 8 bin civarı başvuru yapılması bekleniyor. Mersin sınırlarında ve dışında herhangi bir devlet üniversitesine kayıt yaptıran veya özel üniversiteyi yüzde 100 burslu kazanarak kayıt yaptırmış olan üniversite öğrencilerinin şartları karşılaması koşuluyla alabileceği öğrenim yardımında, birinci derece bir yakınlarının Mersin'de ikamet ediyor olması öncelikli olarak gerekiyor.

Öğrenim yardımı kimleri kapsıyor?

Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenim yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerin devlet üniversitelerinin dört yıllık bir bölümünü örgün olarak kazanıp, üniversiteye kayıt yaptırmış olmaları veya özel bir üniversiteyi yüzde 100 bursla kazanıp, kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ancak özel üniversitelerle ilgili aranan yüzde 100 burs şartı şehit ve gazi yakınlarında aranmıyor. Ayrıca, üniversite öğrencisinin birinci derece bir yakınının Mersin'de yaşıyor olması en önemli şart olarak aranıyor.

Öğrenim yardımına nasıl ve hangi belgelerle başvuracaklar?

Öğrenim yardımına başvurmak isteyen öğrencilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfası olan 'www.mersin.bel.tr adresinden', ‘Öğrenim Yardımı Başvurusu' linkine giriş yapmaları gerekiyor. Linkte yer alan formu dolduran ve istenilen belgeleri '2019 yılı ÖSYM sonuç belgesi, kazanılan okula kaydının yapıldığına dair belge, aile nüfus kayıt örneği, Vakıfbank'tan öğrenci adına açılmış hesaba ilişkin IBAN numarasını gösteren dekontu (hesap mutlaka öğrenci adına açılmış olmalı) sisteme yükleyen öğrencilerin başvuru işlemleri tamamlanmış oluyor.