Mersin'de öğrenim yardımları başvuruları 11 Kasım'da sona eriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerine sağlanan öğrenim yardımlarının başvuru süresinin 11 Kasım'da sona ereceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için hayata geçirilen öğrenim yardımı bu yıl da sürüyor.

İlk olarak online başvuru yapılacak

Büyükşehir Belediyesinin öğrenim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, belediyenin resmi web sayfasında açılan 'öğrenim yardımı başvurusu' linkinden giriş yaparak formu doldurup, istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf veya PDF olarak yükleyerek ön kayıt başvurusunu yapabilecek. Ön kayıt başvurusu yapıldıktan sonra sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarası, istenen evraklarla birlikte kurs merkezlerine en geç 11 Kasım tarihine kadar teslim edilecek.

“Başvuru sayımız şu anda 14 bin civarında”

Gençleri birçok alanda desteklediklerini ve bunlardan birisinin de üniversiteyi kazanan adaylara 1 yıl boyunca geri ödemesiz olarak verilen öğrenim yardımı olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Müdürü Cem Karakuş, “Geçen yıl bu desteğimizden 9 bin 93 öğrencimiz yararlandı. Bu yıl destek miktarlarını, öğrenim sürelerine göre ayarladık. Ön lisans kazanan öğrencilerimiz için bin 500 lira, 4 yıllık lisans programını kazanan öğrencilerimiz için 3 bin lira, 5 yıllık lisans programını kazanan öğrencilerimiz için 3 bin 750 lira ve 6 yıllık lisans programını kazanan öğrencilerimiz için de 4 bin 500 lira öğrenim yardımımız olacak” dedi.

Öğrenim yardımından faydalanmak isteyen ve henüz başvurusunu yapmayan öğrenciler için son tarihin 11 Kasım olduğunu ifade eden Karakuş, şu ana kadar başvurusunu tamamlayan öğrenci sayısının 14 bin civarında olduğunu kaydetti. Başvuru sürecinin devam ettiğini ve 11 Kasım'dan sonra yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını bir kez daha vurgulayan Karakuş, “Öğrencilerimiz başvurularını Mersin Büyükşehir Belediyesinin web sayfasından veya 'Teksin' uygulaması üzerinden ilk aşamada online olarak yapacaklar. Sonrasında da kendilerine verilen şifre ve evraklarla birlikte, 10 ilçemizde bulunan YKS Kurs Merkezlerimizden birisine gidip, evraklarını teslim etmeleri ve kendilerine verilecek banka kartını almaları gerekiyor" diye konuştu.