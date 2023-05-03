Mersin'de öğrenim yardımlarının son ödemesi hesaplara yatırıldı

Büyükşehir Belediyesinin, ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için hayata geçirdiği öğrenim yardımı ile öğrencilerin eğitim giderlerine can suyu olunuyor. Nisan ayında son ödeme olarak, 7 bin 564 öğrencinin hesabına toplam 6 milyon 974 bin 50 lira aktarıldı. Üniversitelerin 2, 4, 5 ve 6 yıllık bölümlerinde okuyan öğrencilerin yararlandığı öğrenim yardımları ile öğrencilerin zorlu ekonomik koşullarda bir nebze de olsa eğitim giderlerine destek sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde bugüne kadar üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde eğitim gören toplam 4 bin 538 öğrenciye bin 500'er lira, 4 yıllık eğitim gören toplam 6 bin 888 öğrenciye 3'er bin lira, 5 yıllık eğitim gören toplam 304 öğrenciye 3 bin 750'şer lira, 6 yıllık eğitim gören toplam 370 öğrenciye ise 4 bin 500'er lira yatırdı. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde bugüne kadar 12 bin 100 öğrenciye toplam 30 milyon 276 bin lira yatırılmış oldu.