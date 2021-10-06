Mersin'de 'okul geçidi' görevlilerine sertifikaları törenle verildi

Mersin'de, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, okul önlerindeki trafik güvenliğini arttırmak amacıyla düzenlenen 'okul geçidi görevlisi' eğitimine katılan gönüllülere, sertifikaları törenle verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan gönüllü kişilere, 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası ile birlikte 'okul geçidi görevlisi' eğitimi verildi.

Eğitime katılan gönüllülere, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından sertifikaları törenle verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki programda konuşan Aslan,

Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptıklarını projelere verdikleri destekten dolayı katılımcılara teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı'nın hedeflerinden birinin de trafik sorunlarının çözüme kavuşması olduğunu söyleyen Aslan, "Bu sebeple özellikle gençlerimizi de bunun içine dahil ederek velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte bu soruna karşı farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu kapsamda özellikle okulların önünde uygulanacak olan böyle bir projemiz oldu. Oldukça başarılı olan bu çalışmada, gençlerimiz hem trafik kurallarını öğreniyor hem de bunları icra ediyor. Bu anlamda yetkilerinizi de burada aldığınız eğimlerle öğrenmiş oldunuz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Aslan, bu duyarlılığın büyüyerek devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından eğitimlere katılan gönüllülere sertifikaları törenle verilirken, okul geçidi görevlilerinin kural ihlali yapan kişilere cezai işlem uygulanabilmesi için tutanak tutma yetkilerinin de bulunduğu bildirildi.