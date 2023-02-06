Mersin'de okullar tatil edildi

Mersin Valiliğinin resmi sosyal medya hasadından, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği ve okulların tatil edildiği belirtilerek, "Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

"Depremde Mersin'de olumsuzluk yaşanmadı"

Pehlivan, bu sabah yaşanan depremle ilgili olarak ise "

Kahramanmaraş Pazarcık'da meydana gelen deprem, Mersin ilimizde de hissedilmiştir.

Çok geçmiş olsun.

İlimiz genelinde şu ana kadar tespit edilen veya bildirilen can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.