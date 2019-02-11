Mersin'de okullarda 6 bin paket bakliyat dağıtıldı

MERSİN (İHA) – Bu yıl tüm dünyada ‘Geleceğin Gıdası' sloganıyla 10 Şubat'ta kutlanan Dünya Bakliyat Günü kapsamında Mersin il genelindeki 9 okulda öğrencilere 6 bin paket bakliyat dağıtıldı. MTSO ve MTB işbirliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Halkkent İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 500 gramlık paketler halinde nohut, fasulye, mercimek, barbunya dağıtılırken, okul bahçesinde de bakliyattan yapılmış yemekler ikram edildi.

Türkiye'nin yoğun çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2016 yılının ‘Dünya Bakliyat Yılı' ilan edilmesinin ardından, 10 Şubat tarihi de ‘Dünya Bakliyat Yılı' olarak ilan edildi. Bu çerçevede, tüm dünya 10 Şubat 2019'da Dünya Bakliyat Günü'nü kutladı. Bu yılki sloganı ‘Geleceğin Gıdası' olarak belirlenen Dünya Bakliyat Günü, Türkiye'de bu yıl da Mersin'de yapıldı.

Öğrencilere 500 gramlık bakliyat dağıtıldı

Mersin'deki kutlamalar iki ayrı etkinlik halinde gerçekleştirilirken, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Ticaret Borsası (MTB), bir ilke imza atarak, öğrencilere 500 gramlık paketler halinde hazırlanan 6 bin paket bakliyat dağıttı. Bakliyat paketleri, ilkokul seviyesinde il genelindeki 9 okuldaki tüm öğrencilere ulaştırılırken, sınıf öğretmenleri tarafından da derslerde bakliyat ürünlerinin faydaları konusunda öğrencilere bilgi aktarıldı.

Mersin merkezdeki etkinlik Toroslar ilçesi Halkkent İlkokulu'nda yapıldı. MTSO Başkanı Ayhar Kızıltan, MTB Başkanı Abddullah Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile öğrenciler ve velileri katıldı. Toroslar Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibinin gösterisi ile başlayan etkinlikte, üzerlerinde fasulye, nohut, mercimek, barbunya, bakla gibi bakliyat ürünleri yazan pankartlar taşıyan ve her biri bir bakliyat ürününü temsil eden öğrenciler, bakliyatın sağlığa etkilerini skeçle anlattılar.

“Haftada en az 3 kez mutlaka bakliyat tüketin”

Etkinlikte bir konuşma yapan MTB Başkanı Özdemir, 10 Şubat tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak Dünya Bakliyat Günü ilan edildiğini anımsattı. Bu vesileyle çocuklarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, öğrencilere seslenerek, “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bizler için çok değerlisiniz. Hepiniz sağlıklı büyümek için doğru beslenmelisiniz. Bu nedenle haftada en az 3 kez mutlaka bakliyat tüketiniz. Bakliyat, birçok vitamin ve mineral içeriyor, protein seviyesi yüksek ve et ürünlerine eşit olması nedeniyle önemli besinler. Bakliyat yerseniz kemikleriniz gelişir, kaslarınız güçlenir, gözleriniz daha keskin görür, hafızanız güçlenir, cildiniz canlı, dişleriniz sağlıklı olur” dedi.

MTSO Başkanı Kızıltan da çocuklara bakliyatın çok faydalı bir besin kaynağı olduğunu anlatarak, bol bol bakliyat tüketmelerini önerdi. Kızıltan, velilerden de bakliyatı her öğün sofralarında bulundurmalarını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise bu yıl 9 okulda gerçekleştirdikleri bakliyat dağıtımını, önümüzdeki yıllarda diğer okullara da yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Halkkent İlkokulu'nda 800 paket bakliyat dağıtıldı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilere sınıflarda 500 gramlık paketler halinde bakliyat dağıttı. Bu dağıtımın ardından da okul bahçesinde öğrencilere ve velilere bakliyattan yapılmış yemekler ikram edildi.