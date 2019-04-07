Mersin'de öldürülen öğretmenin erkek arkadaşı gözaltında

Mersin'de evinde bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki öğretmen Eda K.'nın erkek arkadaşı, cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Türkçe öğretmeni Eda K. cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı U.T.'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü bildirildi.