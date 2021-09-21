Mersin'de ön lisans öğrencilerinin eğitim yardımı başvuruları başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersinli öğrencilerin ön lisans eğitimine başladıkları şehir fark etmeksizin anne veya babasının Mersin'de ikamet etmesi şartıyla yatırılan tutarlar, öğrencilere eğitim giderleri için can suyu oluyor. Yardımlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin, 5 Kasım'a kadar başvurularını 'www.mersin.bel.tr' veya 'Teksin' mobil üzerinden yapmaları ve ikametlerine en yakın Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine evraklarını teslim etmeleri gerekiyor. Öğrenciler, 'Alo 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi'ni arayarak da detaylı bilgi alabilecek.

Kayıt için son gün 5 Kasım

Öğrenim yardımından, devlet okullarının iki yıllık bir bölümünü (AÖF, DGS, YÖS hariç) kazanmış, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik vakıf (özel) üniversitelerini tam burslu kazanmış, anne ya da babası Mersin sınırları içinde ikamet edenler ve kazandığı okula kaydını yaptıran öğrenciler yararlanabilecek. Şehit ve gazi çocuklarının belgelerini ibraz etmeleri halinde bursluluk oranı aranmayacak.

Kayıt için öğrencilerden, 2021 yılı YKS yerleştirme sonucu, okula kaydını yaptırdığına dair okuldan veya e-Devlet üzerinden alınan ‘öğrenci belgesi', anne veya babasının Mersin'de ikamet ettiğini gösterir ‘ikametgâh belgesi' isteniyor. Şehit ve gazi çocuklarından ise bunlara ek olarak şehadet veya gazilik belgeleri talep ediliyor. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin resmi web sayfası olan 'www.mersin.bel.tr' adresinde ‘duyurular' kısmında açılan ‘Ön Lisans Öğrenim Yardımı Başvuru' linkinden giriş yaparak formu dolduracak ve istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf veya PDF olarak yükleyerek, 5 Kasım'a kadar ön kayıt başvurularını tamamlayabilecek. Öğrenciler, ön kayıt yaptıktan sonra sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarası ile Büyükşehir Belediyesi'nin Kurs Merkezleri'ne evraklarını teslim edebilecek.

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan öğrencilerin beklediği öğrenim yardımı kararı, Mersin Büyükşehir Meclisinden oy birliği ile geçmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen yıl da ön lisans öğrencilerine burs vermek istediklerini fakat bütçe olmadığı için gerçekleştiremediklerini belirterek, “Önceki yıl zaten yeni yönetime gelmişsiniz, kucağınızda bir tablo var. Bunu yapmamız mümkün değildi. Bu yıl makul gördük, bütçemiz doğrultusunda 500 lira gibi bir rakam belirledik” ifadelerine yer vermişti.