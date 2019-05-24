Mersin'de orman çalışanları iftarda buluştu

Bölge Müdür Yardımcısı Haşim Kabacık, şube müdürleri, işletme müdürleri, işletme şefleri ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının aileleriyle birlikte katıldığı iftar programında konuşan Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Ramazan ayının maneviyatını paylaşmak, bereketini artırmak amacıyla düzenlediğimiz iftar programında mesai arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Farklı kültür, görüş ve bakış açılarında olmamız bizi ayrıştıran değil, birleştiren unsurlardır. Bu farklılıklar ortak paydalarımız aynı olduğu sürece bizim zenginliğimizdir" dedi.

Program, yapılan konuşmalar ve edilen dualarla son buldu.