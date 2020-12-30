Mersin'de orman köylüsüne 8 milyon 700 bin TL kredi desteği verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, bu yıl artırılarak 8 milyon 702 bin 500 TL'ye çıkarılan ORKÖY bütçesinin tamamını orman köylüsüne dağıttı. Bu kapsamda 58 orman köyünde 257 aileye kredi desteği verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ORKÖY faaliyetleri kapsamında 58 orman köyünde 257 aileye 8 milyon 702 bin 500 TL kredi desteği sağlanarak program tam olarak gerçekleştirildi. Bu kredinin yüzde 20'sini oluşturan 1 milyon 740 bin 500 TL'si geri ödemesiz hibe olarak verilirken, geriye kalan kısmı ise 3-7 yılda faizsiz geri ödemeli dağıtıldı. Krediler çerçevesinde, 142 aileye süt koyunculuğu, 41 aileye süt sığırcılığı, 32 aileye fenni arıcılık, 5 aileye plastik serada muz üretimi, 15 aileye traktör, 14 aileye motorlu testere ve 8 aileye tambur olarak ORKÖY desteği sağlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün hedef ve politikaları çerçevesinde Mersin'de ORKÖY bütçesinin her yıl artırıldığını belirtti. Akduman, “Bu yıl Bölge Müdürlüğümüz ORKÖY destekleri yüzde 73 artırılarak 8 milyon 702 bin 500TL'ye çıkarılmıştır. Bölge Müdürlüğümüzdeki üretim-mekanizasyon taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Orman köylerimizde istihdama katkı sağlayarak kırsal kalkınmanın lokomotifi olmaya devam ediyoruz. 2021 yılında da desteklerimiz artarak devam edecek. ORKÖY kredilerinden yararlanan tüm köylülerimize hayırlı olsun ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim” dedi.