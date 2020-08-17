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Mersin'de orman tarım arazisi ve makilik alanda yangın çıktı

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen orman, tarım arazisi ve makilik yangını erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen orman, tarım arazisi ve makilik yangını erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çadırlı Mahallesi'ne bağlı Çatal Çam mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangın, esen rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı.


6 dönüm tarım arazisi ve 1 dönüm de ormanlık alanın yandığı yangına Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, yangın arazözleri, yangın işçileri ile Mersin Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti.


Yangının, hemen yanında bulunan kızılçam ormanlarına sıçramadan söndürülmesi ise büyük bir faciayı önlemiş oldu.

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