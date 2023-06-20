Mersin'de orman yangını, 4 dönüm zarar gördü

Mersin'in Bozyazı ilesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü, 4 dönüm zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kötekler Mahallesi Ağzıkara Kışla mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine orman ekipleri müdahale etti. 8 arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 4 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.