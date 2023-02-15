Mersin'de orman yangını, kontrol altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 3.5 dönüm alanda çıkan yangına Tarsus Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Bir saatlik müdahale sonrası yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının devam ettiği yangının neden çıktığı ile ilgili araştırma yapıldığı bildirildi.