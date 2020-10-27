İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de orman yangını

Mersin’in Anamur ilçesi Karaağa köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Mersin'in Anamur ilçesi Karaağa köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan ve 30 arazöz, 2 helikopter ve 150 personelin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.