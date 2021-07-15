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Mersin'de orman yangını

MERSİN (İHA) – Mersin’in Aydıncık ilçesinde orman yangını çıktı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman yangını çıktı. Büyüyerek devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.


Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pembecik Mahallesinde çıkan yangına, havadan bir uçak ve bir helikopter ile karadan da Anamur, Gülnar ve Bozyazı orman işletme müdürlüklerinin ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam eden yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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