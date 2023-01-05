Mersin'de orman yangınları artık 'mobil yangın yönetim aracından' koordine edilecek

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden görevlendirilen ilgili teknik eleman, yangın yönetim aracını kullanacak şoförlere ve teknik personele donanımlar ve kullanım konusunda bilgiler aktardı. Yeni dizayn edilen mobil yangın yönetim aracı en son teknoloji ile donatılırken, kendi enerjisini üretebilen ve aynı zamanda da jeneratörle desteklenen bir yapıya sahip. Uydu bağlantılı haberleşme sistemi ile de alınan tüm görüntüler yangın yönetim aracındaki led ekranlarında izlenebilecekken, yangınla ilgili genel bilgilere sahip olunacak. Aynı zamanda içerisinde 7 kişi kapasiteli toplantı bölümü de bulunuyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, “Yangın yönetim aracının olumsuz şartlarda hizmet verebilecek olmasından dolayı yangınla mücadelede büyük katkılar sağlayacaktır. Tabi temennimiz hiç yangın çıkmaması ama çıkarsa da en kısa sürede müdahale edip, söndürmek istiyoruz" dedi.