Mersin'de ormancılar ‘önleme araması' yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla 'önleme araması' yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, Erdemli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan izinle, orman suçu ve suçla mücadele de etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini arttırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek için ‘önleme araması' yapıldı.

Erdemli İşletme Müdürlüğüne bağlı işletme şefliklerinde farklı noktalarda ve belirli saatlerde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan önleme aramalarının, aralıklarla devam edeceği bildirildi.