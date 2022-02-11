İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait 5 bin 547 adet sikke ele geçirildi

Mersin’de 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 adet sikke ile 1 deri el yazması kitap ele geçirildi.

Mersin'de 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 adet sikke ile 1 deri el yazması kitap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 şahsı belirledi. Bunun üzerine belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda Osmanlı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 547 adet sikke ile 1 deri el yazması kitap ele geçirildi.


Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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