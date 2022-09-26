Mersin'de oto galericiler denetleniyor

Mersin'de 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik' çerçevesinde oto alım satımı ile uğraşan işletmeler denetlendi.

Mersin Ticaret İl Müdür Vekili Hüseyin Güçlü'nün de katıldığı denetimlerde, 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki taşıtların, bu işletmelerde pazarlanmasına yönelik faaliyetler incelendi. Denetimler sırasında, düzenlemeye aykırılık teşkil eden hususlar tutanak haline getirilerek Ticaret Bakanlığına gönderildi. 15 Eylül tarihinde başlayan denetimlerin, aralıksız devam edeceği bildirildi.

'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te, 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeyle ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışına 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşulu getirilmişti. Bu koşulu sağlamadan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yasaklanmış, 16 Ağustos'tan önce tescil edilmiş araçları olanlara ise 1 ay süre tanınmıştı. Bu sürenin dolmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığınca, bu kurala uymayanların tespitine yönelik 15 Eylül itibarıyla denetim başlatıldı.