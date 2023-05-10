Mersin'de otobüs şoförlerine 'İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi'

Şoförler, reaksiyon , fren ve durma mesafeleri, panik fren, sürüş teknikleri, emniyet kemeri, koltuk, direksiyon ayarları, frenli-frensiz parkur konularında aldıkları teorik eğitimleri pratiğe döktü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde, belediyenin otobüs şoförlerine, 'İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi' verildi. Otobüs şoförlerinin iki grup halinde Kongre Merkezi'nde aldıkları eğitimi, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Sugözü gerçekleştirdi. Büyükşehirde çalışan 100 otobüs şoförü, 50'şer kişilik gruplar halinde kongre merkezinde reaksiyon, fren ve durma mesafeleri ile panik fren, sürüş teknikleri, emniyet kemeri, koltuk, direksiyon ayarları, frenli-frensiz parkur konularında aldıkları teorik eğitimleri, Mersin Stadyumu yanındaki park alanında pratiğe döktü.

"Eğitim sayesinde sürücüler, doğru bildikleri yanlışları da düzeltiyor"

Eğitim ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. İlker Sugözü, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sürücülerimiz ilk önce teorik eğitimlerini tamamladılar, ardından uygulama eğitimine başladık. Uygulama eğitim çerçevesinde da kendilerinin araçlarını tanıma, araçlar ile ilgili genel bilgilere sahip olma, bu sahip oldukları bilgileri kullanabilme, refleks yönetimi, durma mesafesi, frenleme mesafesi gibi özelliklerini kullanıp kullanamadıklarını veya hangi refleks durumunda olduklarını öğrenmeleri için buradayız. Parkur üzerinde şoförler kendilerini test edecekler, biz de notlarımızı alacağız" dedi. Sugözü, eğitimler sayesinde sürücülerin doğru bildikleri yanlışları da düzelttiğini ve en güncel bilgilere sahip olacaklarını anlattı.

Otobüs şoförleri eğitimlerden memnun kaldı

Otobüs şoförü olarak görev yapan Pervin Kır, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 2,5 senedir otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Buraya gelmemizin sebebi de güvenli sürüş teknikleri ile ilgili bilgilerimizin daha ileri seviyede olması, yolcularımızı daha güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmak. İleriyi biraz daha iyi öngörmek tabi ki faydalı. Burada verilen eğitimler de zaten onu öngörüyor. Mesela karşılaşacağımız sorunlarla alakalı ne yapabileceğimizi, reflekslerimizin daha kuvvetli hale gelmesi konusunda bilgilerimiz daha pekiştirilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Yolcuların belediye otobüsleri ile seyahat etmekten memnun olduklarını da belirten Kır, “Özellikle kadın şoförlerden daha çok memnunlar. Bizleri gördükleri zaman ‘daha dikkatli kullanıyorsunuz, gülümsüyorsunuz ve bizi güzel karşılıyorsunuz' diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.