Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı: 20 yaralı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, özel halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 33 H 0013 plakalı özel halk otobüsü ile 33 M 0444 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine polis ekibi ile çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. 13 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hafif yaralı 7 kişinin ise tedavisi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması başlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.