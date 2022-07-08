Mersin'de otobüsler bayram süresince ücretsiz

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm birimler Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, Mersinlilerin bayramlarını en güzel şekilde geçirebilmesi için çalışmalarını tamamlayan ekipler, bayram süresince de vatandaşlardan gelecek istek, talep ve şikayetler doğrultusunda teyakkuz halinde olacak.

Vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik şartlarda kestirebilmesi için bayramın 1. ve 2. günü hizmet verecek olan Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Erdemli, Silifke, Mut, Tarsus ve Yakaköy kesimhanelerinin yanı sıra, nüfus yoğunluğu ve kesim kapasiteleri dikkate alınarak farklı bölgelere yerleştirilen ve bayramın 1. günü hizmet verecek 22 adet mobil kesim ünitesi ile birlikte 30 adet kurban kesim yerinin de hazırlandığını bildiren yetkililer, bayramın ilk günü saat 07:00 ile 15:00 arasında ise Yakaköy Mezbahasına her iki saatte bir olmak üzere ücretsiz otobüs ringi oluşturulduğunu belirttiler.

Mezbaha ve mobil kesim ünitelerinin bulunduğu yerlerin dezenfeksiyonunun sağlanması için düzenli olarak ilaçlanacağını, kesim sonunda mobil kesim ünitelerinin ve mezbahalarının çevresinin temizliğinin yapılacağını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mobil kesim ünitelerinde elektrik kesintisi olması durumunda ise jeneratörlerin devreye gireceğini kaydettiler.

Mezarlıkların yanı sıra cami, kilise ve cemevinin bayram öncesi temizlik ve bakımlarının tamamlandığını bildiren yetkililer, Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin de 4 günlük bayram tatili süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini belirttiler.

Merkez ilçelerde kurulacak olan kesim yerleri için masa, sandalye ve şemsiye gölgeliğinin de hazırlandığını kaydeden yetkililer, vatandaşların her hangi bir olumsuzluğu 'Alo 185' ve 'Teksin' uygulaması üzerinden ilgili birimlere aktarabileceklerini ifade ettiler.