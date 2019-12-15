İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Pozantı Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Tarsus istikametine seyir halinde olan Ayşegül K. (29) yönetimindeki 34 CDF 724 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Rıdvan Ç. idaresindeki 27 VZ 886 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada aracın ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Nevin Koçer hayatını kaybetti. Sürücü ile arka koltukta bulunan Efekan Gök (14) ile Memis Gök (20) ağır yaralandı.


Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.