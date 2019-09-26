Mersin'de otopark sorunu çözülüyor

Çarşı esnafını ve Mersinlileri büyük ölçüde rahatlatacak otopark projesinin detaylarını paylaşan Şeçer, “Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanındaki otoparkı inceledik. Orası için yeni bir proje hazırlıyoruz. Yaklaşık 400 araçlık, 2 katlı bir otopark projesi hazırlıyoruz. Çok çabuk bir şekilde yapacağımız bir otopark olacak orası. Projesini bitirip, hemen ihaleyi de başlatacağız. Otopark üzerinde bir de Kent Meydanı yapacağız” dedi.

Altı otopark üstü kent meydanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlık çalışmaları son hızla devam eden otopark projesinde ayrıca bir de kent meydanı yer alacak. Yeşil alanla donatılacak olan meydanda çocuk oyun alanları, açık hava satranç alanı, mini basketbol sahası, tırmanma duvarı, gösteri alanı, anıt alanı ve kafeterya yer alacak.