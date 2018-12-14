Mersin'de özel sporcular için şölen düzenlendi

Mersin'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında özel sporculara yönelik 'Spor Şöleni' düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen şölene, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, şube müdürleri, ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri ile yaklaşık 500 özel sporcu katıldı.

'Engelleri Aşmak İçin Koşabiliyorken Koş' sloganı ile sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla başlatılan 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında gerçekleştirilen programda, özel sporcular gönüllerince eğlenerek spor yaptı.

Etkinlikte konuşan Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında gerçekleştiren bu anlamlı etkiliği kısa bir sürede planlamalarına rağmen katılımın bu kadar yüksek olmasının, kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yıldızbakan; "Şuan görüyorum ki, herkesin yüzü gülüyor. Böylesine anlamlı bir etkinliği biz geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklere her türlü desteği vermeye hazırız. İnşallah bundan sonra etkinliğimizi önceden programlayıp, bunu geleneksel hale getirerek daha da ileriye götürüp bu anlamlı organizasyonu uluslararası boyuta taşımayı düşünüyoruz. Çünkü Akdeniz Oyunlarında ilimize kazandırılan tesislerimiz dünya çapında sayılı tesisler arasında. Eğer bünyemizde böyle bir tesisimiz varsa, bizlerde dünya çapında düşünerek bu doğrultuda hareket etmek zorundayız. Biz bu özel çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz" dedi.

Renkli anlara sahne olan programda halk oyunları gösterisi, çuval yarışları, halat çekme, bocce, 60 metre ve 100 metre koşuları gibi çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Program süresince özel çocuklarla yakından ilgilenen Vali Ali İhsan Su, sporcularla bocce oynadıktan sonra yapılan çuval yarışmalarını ilgiyle izledi.