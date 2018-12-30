Mersin'de özel sporculara tenis etkinliği

Mersin'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından özel sporcular için tenis şöleni etkinliği düzenlendi.

Mersin Tenis Kompleksi'ndeki etkinlikte konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, sporda engelin olmadığını belirterek, "Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bütün spor branşlarında normal sporcularımıza yaptığımız etkinlikler gibi, bu özel sporcularımıza da bu tür özel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Onların artık evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Bu özel gençlerimizi toplumla bir araya getirmek, onları kendi varlıklarından haberdar etmek ve normal bir birey gibi hayata sarılmalarını sağlamak istiyoruz. Bunu da sporla yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yıldızbakan, bu tür etkinliklere 2019 yılında da genişletilerek devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından özel sporcular tenis branşındaki hünerlerini sergilerken, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan özel çocuklarla tenis oynadı. Etkinliğin sonunda sporculara madalyaları verildi.