Mersin'de 'pandemi bilgilendirme toplantısı' yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart tarihinde açıkladığı ‘yerinde karar' dönemine girilmesinin ardından Mersin'de alınan kararların değerlendirildiği pandemi bilgilendirme toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, merkez ilçe kaymakamları, belediyeler, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ile oda ve borsa başkanları katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, pandemiyle mücadelede tüm ülkede olduğu gibi Mersin genelinde de çok ciddi ve sıkı bir mücadelenin devam ettiğini söyleyen Vali Su, Mersin'in pandemi tablosu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kentin pandemi risk haritasında turuncu kategoride yer aldığını ifade eden Su, kademeli normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan, daha dinamik bir denetleme süreci içerisine girildiğini kaydetti. Vali Su, alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya devam edilirse pandemi tablosunda Mersin'in çok daha iyi durumlara geleceğini belirtti.

Toplantıda maske, mesafe ve hijyen kuralları ile izolasyon kurullarına uyulmasının önemini yineleyen Vali Su, "Mersin'in içerisinde bulunduğu tabloyu daha iyiye çevirmek elimizde" dedi. Farkındalık ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemine işaret eden Vali Ali İhsan Su, pandemiyle mücadelede tüm vatandaşlar ile birlikte topyekun seferber olmak gerektiğini dile getirdi.

Mersin genelinde pandemi ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.