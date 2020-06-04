Mersin'de parklara su tasarruflu çeşme yerleştirildi

Zaman ayarlı basmalı armatürlerden merkeze 11, ilçelere ise 10 adet yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürüttüğü ağaçlandırma, park ve bahçe düzenlemelerinin yanı sıra parklarda gördükleri eksiklikleri de yerinde tespit ederek, anında çözüme kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kültür Park ve Atatürk Parkına vakit geçirmeye gelen, gezintiye çıkan ve spor yapan vatandaşların su ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Ekipler, Mersin'de sahil boyunca parklara çeşme yerleştirdi. Merkezde 11 adet, ilçelerde ise 10 adet çeşmenin yerleştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çeşmeler fazla su tüketiminin önüne geçiyor

Büyükşehir ekiplerinin yerleştirdiği çeşmeler fazla su tüketiminin de önüne geçiyor. Genel kullanıma açık alanlara yerleştirilen zaman ayarlı basmalı armatürler sayesinde vatandaşların su ihtiyacı karşılanacak. Çeşmelerin zaman ayarlı olması ise fazla su tüketimini engellemiş olacak.

Çeşmelerin havuz kısmı masif travertenden yapıldı. Ön yüzeylerine Mersin Büyükşehir Belediyesinin logosu ve yapıldığı tarih olan 2020 yılı oyma olarak işlendi.