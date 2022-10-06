Mersin'de PatiFest'e hazırlanılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacı ile düzenlenen Mersin PatiFest'in 3.'sü, 9 Ekim 2022 Pazar günü Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleşecek.

Festival hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, festivalin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılımı ile gerçekleşecek kortej yürüyüşü ile başlayacağını söyledi. Yıkılmaz, “Etkinlik çerçevesinde, çocuklara yönelik aktivitelerimiz olacak. Bunlar için oluşturacağımız workshop içerisinde mama kabı boyama, yüz boyama, tırnak boyama gibi aktiviteler gerçekleşecek. Boyamış oldukları mama kapları, içerisinde mamayla beraber çocuklara verilecek. Bununla birlikte, çocuklarımıza birer oyuncak hediye etmeyi planlıyoruz. Burada kendi üretmiş oldukları mama kaplarıyla da, sokaktaki kedi ve köpekleri besleyeceklerine inanıyoruz” dedi.

Workshopların yanı sıra, hayvanseverlerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere söyleşi programlarının da olacağını belirten Yıkılmaz, “Ayrıca hayvanların bakımı, beslenmesi, hayvan hastalıkları konusunda gerek barınak veterinerimiz, gerekse de Mersin Veteriner Hekimler Odası'nın görevlendirdiği veteriner hekimlerin bulunduğu ikinci bir atölyemizde de, yine söyleşi tarzında bilgilendirme yapılacak” diye konuştu.

Festival çerçevesinde sahipli hayvanlar için bir oyun alanı oluşturulacağını ve festival alanına gelmek isteyen hayvan sahiplerinin, köpeklerini kendi kontrollerinde bu alan içerisinde oynatabileceklerini söyleyen Yıkılmaz, “Aynı alan içerisinde, köpek eğitimiyle alakalı 2 gösterimiz olacak. Bunların yanı sıra bu sene farklı olarak, barınakta eğitilmiş olan köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik ayrı bir bölümümüz olacak. Köpek sahiplenmek isteyen kişiler bizzat bu alana girerek, köpeklerle adaptasyon sürecini beraber geçirecek. Böylece sahiplenme olayının bu süreçte yapılmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımın önceki yıllarda olduğu gibi yüksek olmasının beklendiği Mersin PatiFest 2022'de ayrıca DJ Performansı, Kent Orkestrası Konseri ile Ertan Rüstem ve Orkestrası Konseri gerçekleştirilecek.