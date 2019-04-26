İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mersin'de pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bu yıl 5.

'si düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu dolayısıyla pazar günü Mersin'de bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan Perşembe günü Anamur'dan başlatılan 5'inci 'Tour Of Mersin' Uluslararası Bisiklet Turu'nun 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan son etabı, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek. Pazar günü gerçekleştirilecek etap esnasında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Hilton Kavşağı-Babil Kavşağı) 08.00-17.00 arası, İsmet İnönü Bulvarı-36. Cadde (Palm City civarı ) ise saat 08.00-10.30 arası araç trafiğine kapatılacak.


Sporcuların geçiş süresine göre kısa süreliğine kapatılacak güzergâhlar ise şöyle; "13. Cadde, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi, 201. Cadde, Karaisalı Caddesi, Karaisalı, Çavak, 29106 Sokak, 34. Cadde, Mersin Stadyumu, O-51 Erdemli Otoyolu, D-400 Antalya Yolu, Çeşmeli, D-400 Mersin yolu, O-51 Adana Otoyolu, O-51 Mersin Stadyumu Çıkışı, 34. Cadde, Mersin Stadyumu ve 26. Cadde."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.