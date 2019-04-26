Mersin'de pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

'si düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu dolayısıyla pazar günü Mersin'de bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan Perşembe günü Anamur'dan başlatılan 5'inci 'Tour Of Mersin' Uluslararası Bisiklet Turu'nun 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan son etabı, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek. Pazar günü gerçekleştirilecek etap esnasında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Hilton Kavşağı-Babil Kavşağı) 08.00-17.00 arası, İsmet İnönü Bulvarı-36. Cadde (Palm City civarı ) ise saat 08.00-10.30 arası araç trafiğine kapatılacak.

Sporcuların geçiş süresine göre kısa süreliğine kapatılacak güzergâhlar ise şöyle; "13. Cadde, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi, 201. Cadde, Karaisalı Caddesi, Karaisalı, Çavak, 29106 Sokak, 34. Cadde, Mersin Stadyumu, O-51 Erdemli Otoyolu, D-400 Antalya Yolu, Çeşmeli, D-400 Mersin yolu, O-51 Adana Otoyolu, O-51 Mersin Stadyumu Çıkışı, 34. Cadde, Mersin Stadyumu ve 26. Cadde."