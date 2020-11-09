Mersin'de pes dedirten görüntü... Trafiği kesip, halay çektiler

Mersin'de bir grup, otomobilleriyle trafiğe kapattıkları yolda halay çekti. Yaklaşık 1 dakika boyunca yol ortasında halay çeken grup büyük tepki çekerken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldular.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde yaşandı. Düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Ardından araçlarından inen vatandaşlar, çalan müzik eşliğinde halaylar çekti. Yaklaşık 1 dakika boyunca trafikte halay çeken grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldular.

Öte yandan olay anına ilişkin anlar bölgede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Sosyal medya hesabından 'yorumsuz' notu ile paylaşılan görüntülerin altına, çok sayıda tepki yorumları yapıldı.

Vatandaşlar trafiği araçlarıyla keserek, halay çeken şahıslarla ilgili yetkililerin işlem yapmasını istediler.

Ayrıca, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün, görüntüler üzerine şahısları tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.