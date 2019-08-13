Mersin'de 'Pestle' çalıştayı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 'Stratejik Plan Pestle Analiz Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen çalıştay ile politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin mevcut ve gelecekteki muhtemel durumunun belediye üzerinde olabilecek etkileri tahmin edilmeye çalışıldı.

Çalışmalar 2 aydır aralıksız devam ediyor

Programda konuşan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 yılını kapsayan stratejik plan hazırlık çalışmalarının 2 aydır aralıksız devam ettiğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcılığı esas alarak sadece göstermelik değil, kendi içinde kendi paydaşlarıyla ve dış paydaşlarla bu kentin temel sorunları nelerdir, biz bu temel sorunları nasıl ele alırız, bunları nasıl yürütürüz, hangi araçlarla yürütürüz, kent dinamikleri, muhtarlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, kent aydınları, düşüncesi ve projesi olan bütün dinamiklerle bir araya gelip sahadan bu verileri toplamak istiyoruz. Pestle dediğimiz politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel konuları ele alan bir takım üst akla ihtiyaç olduğu için böyle bir çalışma yürüttük. Biz artık bu kentin bu tür konularını makro düzeyde nasıl ele alabiliriz, bunların etkilerini nasıl değerlendirebiliriz, bununla ilgili böyle bir çalışma yapıyoruz. Çok değerli katılımcılar var. Herkesin kendi alanında uzmanlaştığı, bilgi aktarıp, kendi görüşlerini paylaşabilecekleri bir ortamdayız” dedi.

Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileri bir araya geldi

Çalıştayda masaya yatırılan 'Pestle Analizi', sosyo-kültürel etkenler, çevresel etkenler, politik etkenler, ekonomik etkenler, teknolojik etkenler ve yasal etkenler olmak üzere toplam 6 konuya odaklanıyor.

Sosyo-kültürel etkenler ile demografik eğilimler, norm ve değerler, kentsel hizmet sunumunu etkileyebilecek sosyo-kültürel değişimler, göç eden nüfus ve bu nüfusun sosyo-ekonomik niteliklerindeki eğilimler, göçün getirdiği ek kentsel hizmet ihtiyacında yaşanan değişimler, şehir sakinlerinin sosyo-ekonmik durumlarına göre farklılaşan kentsel hizmet ihtiyaçları, hizmete erişim ve memnuniyet düzeyleri, vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili görüşleri ele alınıyor.

Çevresel etkenlerde çevresel ve ekolojik düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar ve protokoller, çevresel sürdürebilirlik, kentsel, arkeolojik ve doğal koruma alanlarında sorunlar ve gelişme eğilimleri, çevrenin korunmasında özellikle altyapı yatırımları açısından kentsel hizmet sunumunun oluşturduğu riskler, su temini, katı atık yönetimi ve benzeri hizmetler açısından civar şehirlerle etkileşimlerdeki eğilimler değerlendiriliyor.

Politik etkenler ile hükümet politikaları, sektör politikası, paydaşların faaliyetleri, uluslararası ya da bölgesel gelişmeler, kamu yönetimi reformları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler belirleniyor.

Teknolojik etkenler kapsamında yeni teknolojiler, mevcut teknolojilerin olgunlaşması ya da güncelliğini yitirmesi, Ar-Ge, şehirde bilgi işlem teknolojilerinin kullanım durumu ve geliştirilme kapasitesi, merkezi hükümetin teknoloji destekleri ve belediyenin bunlardan yaralanma imkânları, belediyenin kullandığı merkezi yönetim tarafından sunulan ya da belediyeler arası oluşturulan bilişim hizmetlerine ilişkin konular ele alınıyor.

Yasal etkenler ile de şehri etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri ve yeni mevzuat çalışmaları değerlendirilirken, ekonomik etkenler ile uluslararası ve yerel ekonomik eğilimler, şehri etkileyen ülke, bölge ya da il düzeyindeki kalkınma girişimleri, vergi reformları, bütçe politikası, enflasyon, döviz kurları ve faiz oranları, işgücü, işsizlik ve gelir durumundaki değişim, işyerlerinin nitelik ve nicelik olarak değişimi, ekonomik faaliyetlerin, işgücünün ya da nüfusun yer değiştirmesinde diğer şehirlerle olan etkileşimlerdeki eğilimler, şehrin çevre yerleşimlerle ekonomik ilişkileri, etkileşimde bulunulan sektörlerdeki büyüme, turizm, ticaret görüşülüyor.