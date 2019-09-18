Mersin'de pitaya üretimi yaygınlaşıyor

Pitaya serasında incelemelerde bulunan Abalı, Mersin'deki arazilerin küçük alanlardan oluşması sebebiyle birim alandan fazla gelir elde edilmesini sağlayacak ürünlerden biri olan pitayanın, yaygınlaşmasıyla birlikte kent ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "Üreticiler tarafından alternatif ürün olarak değerlendirilebilecek ve maddi getirisi yüksek bir meyve türüdür. İklim koşulları ve bereketli topraklarıyla birçok ürünün yetiştiği ilimizde, tropik bitki üretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstermektedir. İçinde bulunduğumuz sera 3 dekar alana sahip. 2017 yılı Şubat ayında pitaya yetiştiriciliğine başlamış olduğumuz serada, dünya genelinde bulunan 100 çeşit pitayadan 73 çeşidini yetiştirmeyi ve meyve almayı başardık. Şimdiye kadar 2 bin 500 adet meyve hasat edilerek pazara sunulmuştur. Pitaya bitkilerimizde 2 bin civarında meyve bulunmakla birlikte, bunların 150 adeti olgunlaşmıştır" dedi.

Pitaya meyvesi

Mayıs ayından kasım ayı sonuna kadar periyotlar halinde hasadı yapılan, içi beyaz ve kırmızı olmak üzere farklı çeşitleri bulunan, çekirdekleri ile tüketilen pitaya, lezzeti ve farklı görünüşüyle oldukça dikkat çekici bir meyve. Çoğunlukla taze olarak tüketilen pitaya meyvesi, yetiştiriciliğinde su, gübre ve ilaç kullanımı, diğer meyve çeşitlerine göre daha az olduğu için her ne kadar ilk tesis kurulum maliyetleri yüksek olsa da işletme maliyetlerinin düşük olması ve pazarlama sorunu olmaması nedeniyle üreticiler arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Başlıca Orta ve Güney Amerika, Vietnam, Tayland, Kamboçya gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılan ve Mersin'de de yaygınlaşmaya başlayan kaktüs türünde bir bitki olup, ejder meyvesi, pitahaya, dragon fruit gibi isimlerle de adlandırılmaktadır.