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Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden aralarında eski Haber-Sen genel başkanının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden aralarında eski Haber-Sen genel başkanının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince 3 Ekim 2020 tarihinde Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda elde edilen dokümanların incelenen içeriklerinde kişisel bilgilerine ulaşılan 8 şüphelinin Mersin'de ikamet ettiği belirlendi. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda eski Haber-Sen Genel Başkanı Musa Ö. ile M.A, M.A.A, F.G, K.D, İ.E, S.T. ve H.H. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında eski Haber-Sen Genel Başkanı Musa Ö.'nün de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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