Mersin'de PKK/YPG üyesi 1 kişi tutuklandı

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütünün askeri istihbarat sorumlusu ile bağlantılı faaliyet göstererek, finans desteği karşılığında eylem arayışı içerisinde olan 1 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.