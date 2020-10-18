İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de polis motosiklet tutkunlarıyla şehir turu attı

Mersin’de polis ekipleri, kazalara dikkat çekmek için başlatılan ’Ben de Kaskımı Takıyorum’ projesi kapsamında motosiklet tutkunlarıyla şehir turu attı.

Mersin'de polis ekipleri, kazalara dikkat çekmek için başlatılan 'Ben de Kaskımı Takıyorum' projesi kapsamında motosiklet tutkunlarıyla şehir turu attı.


Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde, hem motosiklet kazalarını önlemek hem de kask kullanımının önemini anlatmak için 'Kaskınız kaskonuzdur, kaza anında sizi korur' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.


Etkinlikte kurulan stantlarda, kaskın olası kazalarda hayat kurtaracağına dikkat çekilirken, tüm motosikletçilerin kask takması gerektiği vurguladı. Etkinliğe katılanlara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Türkiye Drag Şampiyonu Caner Kit, programda motosikletiyle gösteri yaptı. Gösterinin ardından motorize polis ekipleri, motosiklet tutkunlarıyla kortej oluşturarak şehir turu attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.