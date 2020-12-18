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Mersin'de polise ateş açan gaspçılar tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde sivil polisin ’dur’ ihtarına pompalı tüfekle karşılık veren, ardından nefes kesen operasyonla yakalanan gaspçılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sivil polisin 'dur' ihtarına pompalı tüfekle karşılık veren, ardından nefes kesen operasyonla yakalanan gaspçılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 zanlının ise Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.


İlçe merkezinde 16 Aralık Salı günü devriye gezen sivil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına pompalı tüfekle ateş açarak karşılık veren gaspçılar polisin operasyonu ile yakalandı. Zanlılardan A.Y. pompalı tüfek ve mühimmat ile mahalle arasında, limon bahçesine kaçan E.A. ile şahıslara yardım ve yataklık yapan G.T. de düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.T. adlı zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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