İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de polislerden korona virüs bilgilendirmesi

Mersin’de polis ekipleri, otobüs ile dolmuş durakları ve merkez ilçelerdeki siteleri ziyaret ederek, korona virüs konusunda vatandaşları sosyal mesafe ile virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriyor.

Mersin'de polis ekipleri, otobüs ile dolmuş durakları ve merkez ilçelerdeki siteleri ziyaret ederek, korona virüs konusunda vatandaşları sosyal mesafe ile virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriyor.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Akdeniz ilçesinde otobüs ve dolmuş duraklarında, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde de siteleri ziyaret ederek, vatandaşları sosyal mesafe ve virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.


Ekipler ayrıca Alanya Fırın Sokağında bulunan işyerleri çalışanlarına yönelik açılış-kapanış saatleri ile içeride bulunması gereken müşteri sayıları konusunda, alışveriş yapanlara ise sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun önemi konusunda bilgilendirme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.