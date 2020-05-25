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Mersin'de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen restoranda kumar oynayan 10 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen restoranda kumar oynayan 10 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki bir restoranda kumar oynandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca bin 225'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 43 bin 750 lira para cezası kesildi.


İş yerinde yapılan aramada ise kumar oynamada kullanılan iskambil kağıtları ele geçirilirken,


iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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