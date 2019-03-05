Mersin'de Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ile 2 bıçak ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda birçok suçlu yakalandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 115 adet tarihi değeri olan sikke ile 2 bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Terör suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı.