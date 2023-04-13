Mersin'de Roma dönemine ait 120 tarihi eser ele geçirildi

Mersin'de 120 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendiren tarihi eseri satmak isteyen 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla çalışma yaptı. Çalışmada sonucunda, Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin elinde çokça tarihi eser bulunduğu ve satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Tarihi eserleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu adreslerde yapılan arama ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 adet tarihi esere el kondu. Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 2 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.