İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de Roma dönemine ait 4 heykel ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince Roma dönemine ait 4 adet heykel ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince Roma dönemine ait 4 adet heykel ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan Roma dönemine ait heykellerin olduğu ve satmak için müşteri aradığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheli şahıs merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde bir parkta yakalandı. Şahsın yanındaki poşette 2 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 'tanrıça' heykeli', 1 adet 'rahibe' heykeli ve 1 adet 'Roma askeri' heykeli olmak üzere toplam 4 heykel ele geçirildi. Ele geçirilen heykeller incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.