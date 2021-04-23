Mersin'de sade 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı. Belirli sayıda kişinin katıldığı, sosyal mesafeye uyulan ve herkesin maske taktığı törende, İstiklal Marşı okunarak, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılı, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buruk kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, belirli sayıda kişi katıldı. İl Milli Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların, maske taktıkları görüldü. Sade bir tören gerçekleştirilirken, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi.