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Mersin'de sağanak etkili oldu

Mersin’de gece yarısından sonra şiddetini arttıran sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde bir çok cadde ve sokak sular altında kalırken, park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü.

Mersin'de gece yarısından sonra şiddetini arttıran sağanak yağış dolayısıyla, kent merkezinde bir çok cadde ve sokak sular altında kalırken, park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Mersin'de, dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece de devam etti. Gece yarısından sonra şiddetini arttıran sağanak yağış, özellikle merkez Mezitli ilçesinde etkili oldu. Yağış dolayısıyla ilçede bir çok cadde ve sokak sular altında kalırken, park halindeki çok sayıda araç da sulara gömüldü.


Yağış nedeniyle merkez Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı. Belediye ekipleri, çok sayıda aracın mahsur kaldığı mahallelerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.


Öte yandan, yağıştan etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepkilerini dile getirdiler.

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