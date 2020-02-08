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Mersin'de sağanak yağış, heyelan ve su baskınlarına neden oldu

Mersin’in Mut ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, heyelan nedeniyle mahalle yolları kapandı, bahçeler de su baskınlarına maruz kaldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, heyelan nedeniyle mahalle yolları kapandı, bahçeler de su baskınlarına maruz kaldı.


İlçede etkili olan yağış ve yüksek kesimlerindeki karların erimesi sonucu Mut Kozlar yaylası yolu heyelan nedeniyle kapandı. Ayrıca Mut Çivi, Güme yolu sel nedeniyle kapandı. Sertavul Yaylası, Çivi ve Güme mahallelerinde derelerin taşması sonucu bahçeler sular altında kaldı.


Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker yaptığı açıklamada, “Aşırı sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle dereler taştı. Mut Kozlar yaylası yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Mut Çivi, Güme Mahalle yolu ise sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüksek kesimdeki Mahalle yolları zarar görürken bahçeler ise sular altında kaldı. Yayla Mahallelerinde ise bazı evlerin ve iş yerlerinin çatıları zarar gördü” dedi.


Başkan Şeker, havaların düzelmesiyle birlikte yolların açılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

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