Mersin'de sağlık merkezine molotoflu saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık merkezine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotoflu saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzeri Fatma Nur Arıcı apartmanı altında bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı 1 no'lu Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotof atıldı. Kapalı durumda olan ve camları kırılan merkezde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve güvenlik ekiplerine bildirdi.Olay yerine sevk edilen Büyükşehir İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, çıkan yangında merkez içerisindeki bilgisayarlar ve diğer eşyalar zarar gördü. Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.