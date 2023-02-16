Mersin'de sağlık yükünü yine şehir hastanesi sırtladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından yaralanan ve Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 bin 300 depremzededen 4 bin 400'ü taburcu edildi. Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, artık normal poliklinik hizmetlerinin bugün itibariyle başladığını belirterek, "Hem depremzede vatandaşlarımıza hem depremden önce tedavisi bulunan vatandaşlara hizmet vermeye başladık" dedi.

Mersin, tüm birimleriyle deprem bölgesine ve depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerin başında ise sağlık hizmetleri geliyor. Mersin'de, ilçeler dahil tüm kamu ve özel hastaneler, ilk günden bu yana deprem bölgesinden gelen yaralılara şifa vermek için gece gündüz yoğun tempoyla çalışıyor. Tüm koordinasyonun Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü çalışmalarda, yükün çok büyük bölümü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşılanıyor. Tedavilere ilişkin tüm planlamalar hastanede kurulan kriz merkezinden yönetiliyor.

"5 bin 300 depremzede hastanemize başvurdu"

Yaptıkları çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Başhekim Bahar Aydınlı, şehir hastanesi olarak yine bir afeti göğüslemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Kötü bir senaryo ile deprem sabahına uyandıklarını vurgulayan Aydınlı, "Gece saatlerinde depremin Mersin'de hissedildiği şiddetiyle güne başladık. Hemen aklımızdan bunun acil planlanması gerektiğini düşündük ve hastaneye geldik. Buraya gelince hemen hastane afet planını devreye aldık. İlk olarak kriz koordinasyon merkezini kurduk. Hızla hastanede yatan stabil hastalarımız ya taburcu edildi yada başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Özellikle deprem bölgelerinden ilk 300-400 hastamız kendi araçlarıyla getirildi. Tedaviye hızla başladık. Bu hastanenin normal kapasitesi bin 300 iken biz depremin üzerinden yeni 24 saat geçmiş iken bin 850 yatağa ulaşmıştık. Şehir hastanesinin teknik altyapısı ve donanımlar sayesinde yatak kapasitemizi ikiye katlayabiliyoruz. Depremin ertesi günü bin 850 yatak kapasitesine ulaşmıştık, bu yataklar da ertesi gün dolmuştu. Toplamda 5 bin 300 depremzede hastanemize başvurdu. Bu süreç içerisinde 550 hastamızı ameliyat ettik. Depremde göçük altından çıkmış veya bölgeden bize ulaşan 54 gebemize doğum yaptırdık. Bunların 39'u sezaryen, 15'i normal doğumdu" diye konuştu.

"4 bin 400 hastayı taburcu ettik"

Hastanede tedavi gören 4 bin 400 hastayı taburcu ettiklerini vurgulayan Aydınlı, "Şu anda 500'ün üzerinde depremzede hastası hastanemizde yatıyor. Hastanemizde mevcut olan hiperbarik oksijen tedavisi ünitesini 24 saat çalıştırmaya başladık. Hiperbarik oksijen tedavisi gerektiren tüm depremzedelere faydalı olmaya çalışıyoruz. Depremde göçük altında kalanların bacaklarının, kollarının kesilmemesi için gerekli bir tedavi ve biz buna sahibiz. Süreç devam ediyor. Evet acı bir süreçti. Yaşananları unutmadan, hafızamızda bir yer bırakarak ama şehir hastanesinin de bu yükü karşılayabileceğini, bu yükün altında kalmayacağını kanıtlayarak yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Poliklinik hizmetlerine yeniden başladık"

Poliklinik hizmetlerine yeniden başladıklarının altını çizen Aydınlı, "Artık depremzede hastalarımıza hizmet vermeye devam ederken, vatandaşlarımızın depremden önce planlanmış tedavilerine de bugün itibariyle başladık. Onkoloji tedavisini zaten hiç durdurmamıştık. Bugün itibariyle belli başla ameliyatlarımıza yeniden başladık. Pandemide yaptığımız gibi bir koltukta iki karpuz taşımaya çalışıyoruz. Aradaki tek fark yüreğim sızlayarak söylüyorum. Pandemi daha yavaş gelmişti, biraz daha alışarak hareket etmişti. Bunda ise gözümüzü açtığımızda deprem olmuştu, hastalarımız kapımızdaydı. Tabi burada hastanemizin helikopter pistlerinin olması da büyük avantaj sağladı. Helikopter pistimize, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri ile AFAD'ın ve askeriyenin helikopterlerini indirerek hastaları karşıladık. Gerçekten burada zamanla savaşıyorduk. Depremde kara yollarında oluşan sıkıntılar nedeniyle çok hızlı bir organizasyonla önce hava yoluyla hastaları transfer aldık. Mersin, İskenderun'dan çıkan geminin yanaşacağı ilk limandı. O nedenle gemiyle gelen hastaları ilk biz transfer aldık. Bunu da hızlı bir organizasyonla yaptık" şeklinde konuştu.