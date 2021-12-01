Mersin'de sahildeki kafelere saldırı

Mersin'de belediye tarafından hizmete sunulan tuvaletlerin ardından bu kez de sahildeki kafeler tahrip edildi.

Mersin merkez ve Tarsus'ta vatandaşların kullanımına sunulan tuvaletlere yapılan saldırıların ardından saldırganların yeni hedefi sahildeki kafeler oldu. Saldırganların eşyalara zarar verdiği anlar kameralara yansıdı. Saksıların devrildiği, tabelaların yerinden söküldüğü, masa ve sandalyelerin yerlere atıldığı görüntüler kayıt altına alındı. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunularak, görüntüler emniyet yetkilileri ile paylaşıldı.

“Bu saldırı tüm Mersinlilere verilmiş bir zarardır”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, kafeye düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“Görüntülerde tespit edilen 2 kişi tarafından zarar verilmiştir. Bu kişiler hakkında emniyete gerekli şikayetler yapılmıştır. Bu ve benzeri olaylar daha önce de WC'lerimize ve kafelerimize yapılmıştı. Şimdi tekrar dün gece 02.40 sularında aynısı yapıldı. Bu aslında bizim kafelerimize yapılmış bir saldırı değildir. Tüm Mersinlilere verilmiş bir zarardır. Konunun yakından takipçisi olacağız. Kişi veya kişiler hakkında şikayetçi olduk ve yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.”