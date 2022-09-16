Mersin'de sahipsiz hayvanların bakımları yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 'pet kuaför' hizmetiyle sahipsiz köpeklerin bakımlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Bakımevinde, yetkin personel tarafından gerçekleştirilen pet kuaför hizmeti yılda 2 kez veriliyor. Hem barınakta misafir edilen patili dostlar hem de sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için verilen pet kuaför hizmeti tıraş, tırnak bakımı, yıkama ve tüy taramayı kapsıyor. Bir süredir devam eden pet kuaför hizmetini, bu konuda eğitimli personel gerçekleştiriyor. Mevsimsel olarak yapılan bakımların dışında, ihtiyaç halinde de hijyenik bakım hizmeti veriliyor.

Sokaktaki patili dostların hijyenik bakımı Büyükşehir Belediyesinden

Patili dostların yaz ve kış mevsimlerini rahat geçirebilmesi adına yapılan bakımlar yoğun bir şekilde gerçekleştirilirken, aynı hizmet ihtiyaç dahilinde sokakta yaşayan sahipsiz patili dostları da kapsıyor. Vatandaşlar, sokaklarında veya bölgelerinde yaşayan ve hijyenik bakıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri kedi ve köpekler için, 'Alo 185' ve 'Teksin' uygulaması üzerinden pet kuaför talebinde bulunabiliyor.

Hijyenik bakım için Kaşlı Geçici Bakımevine gelen patili dostlar, önce muayene ediliyor. İhtiyaç halinde tedavinin uygulandığı patili dostlar, hijyenik bakımın ardından yaşadıkları alana yeniden bırakılıyor.

“Onlarca canımıza tıraş işlemi yapıyoruz”

Kaşlı Geçici Bakımevi ve Rehabilistayon Merkezinde görev yapan Uzman Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, pet kuaför hizmetinin detaylarını paylaşarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi olarak kuaför hizmetimizi yıllardır sürdürmekteyiz. Canlarımızın tıraş işlemlerini biz yürütmekteyiz. Bununla ilgili ayrı bir birim olarak, yılda iki sefer tıraş işlemleri yapılıyor. Sahipsiz hayvanları yalnız bırakmamak adına, tıraşlarını biz üstleniyoruz. Onlarca canımıza tıraş işlemi yapıyoruz” dedi.

Sahipsiz hayvanların bakım, temizlik, tedavi işlemleri yapılıyor

Pet kuaför hizmetini sahipli patili dostlar için yapmadıklarını ifade eden Bebek, “Bu işlemleri dışarıdan sahipsiz olarak terk gelen hayvanlarımızda veya dışarıda başı boş, yardıma muhtaç olan hayvanlarımıza yapıyoruz. Sahipli hayvanlarımız için böyle bir hizmetimiz bulunmuyor. Sahipsiz hayvanların bakım, temizlik, tedavi işlemlerini yapıyoruz" diye konuştu.