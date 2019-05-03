Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'de bir depoya düzenlenen operasyonda, bin 234 şişe sahte rakı, votka ve viski ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan S.C. isimli şahsın deposuna operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, bin 234 dolu değişik boy ve ebatlarda sahte rakı, votka ve viski, 75 litre bidonlarda içime hazır hale getirilmiş sahte rakı, 3 bin 376 boş şişe, 260 sahte TABDK bondrolü, 720 içki şişe kapağı, bin 730 litrelik tank ele geçirildi.

Ayrıca bir araçta yapılan aramada M.G. isimli şahsa ait 600 şişe içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç. ve M.G. gözaltına alındı.